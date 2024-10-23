КЖД анонсировала изменение расписания движения пригородных поездов

С 1 ноября расписание в пригородном сообщении частично изменится в связи с окончанием периода курсирования дачных поездов. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Утренний пригородный поезд № 6312 Калининград — Багратионовск, отправляющийся в 8:10 с Южного вокзала, будет курсировать только по выходным и праздничным дням. Пригородный поезд № 6317 Багратионовск — Калининград, отправляющийся в 18:30, отменяется. При этом по выходным и праздничным дням назначается поезд с временем отправления со станции Багратионовск в 14:14 и прибытием на Южный вокзал в 15.08.

Пригородные поезда № 6305 Калининград — Мамоново и № 6308 Мамоново — Калининград будут курсировать только по выходным и праздничным дням.

На весь осенне-зимний период отменяются два пригородных поезда, отправляющихся из Калининграда в 8:45, из Черняховска в 13:05. При этом поезда до станции Чернышевское и обратно продолжат курсирование с той же периодичностью по действующему расписанию.

Ежедневные поезда из Балтийска (отправление в 15:42) и в Балтийск (отправление с Северного вокзала в 8:03) отменяются. При этом пригородные поезда продолжат курсировать согласно действующему расписанию по рабочим дням.

На Светлогорском направлении также изменится время отправления дневной «Ласточки», которая будет отправляться с Южного вокзала на 2 минуты раньше (в 14:00). Кроме того, маршрут поезда, отправляющегося со станции Светлогорск-2 в 13:39, будет продлён до Южного вокзала.