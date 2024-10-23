Росгранстрой предупреждает о приостановке движения на АПП Чернышевское 25 октября

В пятницу, 25 октября, на четыре часа будет приостановлено движение транспорта через АПП Чернышевское. Об этом сообщает Росгранстрой.

«25 октября 2024 года с 11:00 до 15:00 по местному времени в автомобильном пункте пропуска Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой будет приостановлено движение в связи с отключением электроснабжения. Приносим извинения за доставленные неудобства и рекомендуем учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-литовского участка государственной границы», — говорится в сообщении ведомства.