Погода в Калининграде 24 октября

В четверг, 24 октября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +13°С, ночью столбик термометра местами опустится до +3°С. Скорость ветра составит от 2 до 5 м/с с порывами до 9 м/с, направление — запад — юго-запад. Атмосферное давление выше нормы — 774 мм рт. ст. Относительная влажность 87%. Температура воды: 10°.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные значения температур в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Воздух там не прогреется выше +12°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части области, — до +9°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +12,3°С, ночью — до +5,6°С, возможен туман. Влажность — до 97%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает день без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 6 — 11 м/с, ночью местами 12 — 14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10°С, днём +11...+14°С. Видимость 3 — 7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «сейчас наш регион переходит „под власть“ антициклона „Хелат“, в циркуляции которого преобладают южные умеренные воздушные массы, поэтому температурный фон в ближайшие дни (четверг-пятница) окажется чуть теплее нормы (около +12...+14°С днём), при этом в ночь на пятницу за счёт выхолаживания у ядра антициклона модели ожидают высокую вероятность слабых заморозков (особенно на уровне почвы)».