Приставы «убедили» калининградца погасить трёхмиллионный долг по кредитам

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Калининградец, накопивший кредитный долг, погасил его, чтобы снять ограничение со счетов и двух автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина взял в банке потребительский кредит, но не выплатил его, в результате образовалась задолженность в 3,3 млн рублей. Поскольку должник не принял мер к погашению долга в установленные законом сроки, к вопросу подключились судебные приставы.

Было установлено, что у калининградца есть банковские счета, а в собственности имеются легковые автомобили «Fiat Fiorino» 2008 г.в. и «Honda CR-V» 2020 г.в. На счета и оба транспортных средства сотрудники органов принудительного исполнения наложили арест. После этого мужчина полностью погасил долг напрямую кредитному учреждению, предоставив подтверждающий документ в службу судебных приставов.

Все ограничения с имущества и счетов должника были сняты.

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