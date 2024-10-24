Компании «Докторпринт» разрешили построить склад под Гурьевском

Областные власти разрешили построить административное здание в Гурьевском округе, юго-восточнее посёлка Константиновка. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Разрешение выдано ООО «Докторпринт» 11 октября. Действовать оно будет три года. Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:03:060001:369. Участок находится в частной собственности. Кадастровая стоимость — 160 млн рублей, вид разрешённого использования — деловое управление Общая площадь здания составит 1483,36 кв. м.

Компания «Докторпринт» зарегистрирована в Калининграде по адресу ул. Ялтинская, д. 66. Как следует из ЕГРЮЛ, генеральным директором и учредителем является Олег Важенин. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля бумагой и картоном.