Горсовет Калининграда предлагает ввести единовременную выплату за отправку на СВО

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В Калининграде хотят ввести единовременную выплату для граждан, заключивших контракт с Минобороны и направляющихся в зону проведения специальной военной операции. Проект соответствующего решения опубликован на сайте горсовета.

Согласно документу, предлагается установить единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей для граждан, которые заключили контракт с Минобороны на год и более и отправляются в зону СВО. Контракт должен быть заключен в период с 1 ноября по 31 декабря 2024 года. Единовременная выплата предоставляется в беззаявительном порядке после зачисления в военную часть.

Для своевременного получения информации городская администрация планирует заключить соглашение о взаимодействии с городским военным комиссариатом. Датой приема заключений и замечаний  по проекту установлено 30 октября 2024 года.

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