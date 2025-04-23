В Калининграде хотят вновь продлить выплаты за отправку на СВО

В Калининграде предлагается продлить дополнительную меру социальной поддержки гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета в среду, 23 апреля.

Горсовет установил единовременную выплату для граждан, заключивших контракт с Минобороны и направляющихся в зону проведения специальной военной операции, в размере 400 тыс. рублей 30 октября 2024 года на срок до 31 декабря того же года. 4 декабря срок продлили до 30 июня 2025 года. Единовременная выплата предоставляется в беззаявительном порядке после зачисления в военную часть.

Как было отмечено на заседании комиссии, мера поддержки за время реализации «показала свою востребованность». Средства, необходимые для осуществления выплат, предусмотрены в бюджете городского округа в полном объёме. Вопрос об очередном продлении выплаты предлагается рассмотреть на заседании горсовета.