Минздрав предложил запретить родившимся после 2009 года продажу сигарет

Минздрав предлагает Правительству РФ поддержать законопроект, запрещающий продажу табачных изделий и никотиносодержащей продукции, устройств для её потребления и кальянов тем, кто родился позже 31 декабря 2009 года. Сам законопроект разработан и направлен на отзыв в Правительство фракцией «Новые люди» в Госдуме. Об этом сообщает «Коммерсант».



В проекте документа говорится, что он соответствует основам государственной политики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции. Так, профильная концепция направлена на снижение потребления таких изделий и перспективу поэтапного вывода их из оборота в России до 2035 года. С принятием законопроекта в 2028 году бюджет может недосчитаться около 7 млрд. руб. акцизов. Однако это нивелируется снижением расходов на лечение заболеваний, вызванных курением, и непрямых экономических потерь.

Ряд ведомств инициативу не поддержало. Так, Минфин РФ указал на противоречие законопроекта положениям Конституции РФ, по которым гражданин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах. Кроме того, в Минфине заявили, что предложенные ограничения могут, наоборот, стимулировать к потреблению нелегальной продукции, что может привести к увеличению рисков для жизни и здоровья граждан. О риске роста теневого сегмента табачного рынка также сказали и в Росалкогольтабакконтроле, где законопроект не поддержали.

Аналогичные запреты пытались ввести в ряде стран, но безуспешно. Так, в декабре 2022 года в Новой Зеландии был принят закон о запрете продажи табачных изделий лицам, родившимся после 1 января 2009 года. Он должен был вступить в силу в июле 2024 года, но в ноября 2023-го новое правительство отменило его, пообещав направить доходы от продажи табака на здравоохранение.