Минздрав предложил запретить родившимся после 2009 года продажу сигарет

Все новости по теме: Антитабачная кампания

Минздрав предлагает Правительству РФ поддержать законопроект, запрещающий продажу табачных изделий и никотиносодержащей продукции, устройств для её потребления и кальянов тем, кто родился позже 31 декабря 2009 года. Сам законопроект разработан и направлен на отзыв в Правительство фракцией «Новые люди» в Госдуме. Об этом сообщает «Коммерсант».

В проекте документа говорится, что он соответствует основам государственной политики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции. Так, профильная концепция направлена на снижение потребления таких изделий и перспективу поэтапного вывода их из оборота в России до 2035 года. С принятием законопроекта в 2028 году бюджет может недосчитаться около 7 млрд. руб. акцизов. Однако это нивелируется снижением расходов на лечение заболеваний, вызванных курением, и непрямых экономических потерь.

Ряд ведомств инициативу не поддержало. Так, Минфин РФ указал на противоречие законопроекта положениям Конституции РФ, по которым гражданин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах. Кроме того, в Минфине заявили, что предложенные ограничения могут, наоборот, стимулировать к потреблению нелегальной продукции, что может привести к увеличению рисков для жизни и здоровья граждан. О риске роста теневого сегмента табачного рынка также сказали и в Росалкогольтабакконтроле, где законопроект не поддержали.

Аналогичные запреты пытались ввести в ряде стран, но безуспешно. Так, в декабре 2022 года в Новой Зеландии был принят закон о запрете продажи табачных изделий лицам, родившимся после 1 января 2009 года. Он должен был вступить в силу в июле 2024 года, но в ноября 2023-го новое правительство отменило его, пообещав направить доходы от продажи табака на здравоохранение.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter