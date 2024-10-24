В Светлогорске завершили благоустройство «Сквера Любви» (фото)

Благоустройство «Сквера Любви» у Тихого озера в Светлогорске завершено. Об этом сообщил глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко в своём телеграм-канале.

В сквере заменили плиточное покрытие дорожек, установили перголу (садово-парковое сооружение в виде твёрдого каркаса с плоской или сферической поверхностью, поддерживаемой столбами или колоннами. — прим. «Нового Калининграда»), соединённую с качелью, заменили урны и скамейки на новые. Также, по словам Бондаренко, рядом высадили кустовые розы, котовник, рябину, павловнию, ясколку, вейник, рододендроны, коровохлёбку, очиток, флоксы, хосты, овсянницу и можжевельник. Кроме того, были заменены спортивные тренажёры.