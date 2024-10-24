В Светлогорске завершили благоустройство «Сквера Любви» (фото)

Благоустройство «Сквера Любви» у Тихого озера в Светлогорске завершено. Об этом сообщил глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко в своём телеграм-канале.
В сквере заменили плиточное покрытие дорожек, установили перголу (садово-парковое сооружение в виде твёрдого каркаса с плоской или сферической поверхностью, поддерживаемой столбами или колоннами. — прим. «Нового Калининграда»), соединённую с качелью, заменили урны и скамейки на новые. Также, по словам Бондаренко, рядом высадили кустовые розы, котовник, рябину, павловнию, ясколку, вейник, рододендроны, коровохлёбку, очиток, флоксы, хосты, овсянницу и можжевельник. Кроме того, были заменены спортивные тренажёры.Напомним, что проект по благоустройству победил в областном конкурсе инициативного бюджетирования на софинансирование из региональной казны. На благоустройство «Сквера Любви», детской площадки на Косогорной, а также на обустройство спуска к морю со смотровой площадкой с ул. Офицерской в Приморье Светлогорскому городскому округу выделили 7 млн 380 тыс. рублей субсидии. Сами работы по благоустройству начались в августе 2024 года.