В Калининграде запускают вечерний рельсобус от Киевской до Северного вокзала

Калининградская железная дорога с 1 ноября 2024 года вводит в расписание по рабочим дням вечерний рельсовый автобус сообщением остановочный пункт Киевская — Северный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



«Рельсовый автобус будет отправляться с остановочного пункта Киевская в 16:53 и прибывать на Северный вокзал в 17:06», — говорится в сообщении.



Всю информацию об изменениях расписания поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «ППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».