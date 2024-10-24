Горвласти выделили более 17 млн рублей на высадку деревьев и кустарников

На высадку более 300 деревьев и кустарников в Калининграде администрация города выделила 17,7 млн рублей. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, исполнителю работ в срок до 20 декабря предстоит высадить 290 деревьев и 68 кустарников по 61 адресу. Так, в Калининграде должны появиться 166 лип, 28 каштанов, 39 пузыреплодников, 59 клёнов, по 24 бука и гортензии, шесть дубов, а также слива, две магнолии, тюльпановое дерево, боярышник, сирень, бузина и др.

Растительность планируют высадить на улицах Невского, Богдана Хмельницкого, Каштановой Аллее, Юрия Гагарина, Озерова, Дмитрия Донского, Красной, Леонова, Куйбышева, Энгельса и т.д. Заказчиком работ является «Калининградская служба заказчика». Подрядчика определят 2 ноября.