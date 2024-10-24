Горвласти выделили более 17 млн рублей на высадку деревьев и кустарников

Горвласти выделили более 17 млн рублей на высадку деревьев и кустарников
Фото: Максим Крончик / Новый Калининград
Все новости по теме: Госзакупки

На высадку более 300 деревьев и кустарников в Калининграде администрация города выделила 17,7 млн рублей. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, исполнителю работ в срок до 20 декабря предстоит высадить 290 деревьев и 68 кустарников по 61 адресу. Так, в Калининграде должны появиться 166 лип, 28 каштанов, 39 пузыреплодников, 59 клёнов, по 24 бука и гортензии, шесть дубов, а также слива, две магнолии, тюльпановое дерево, боярышник, сирень, бузина и др.

Растительность планируют высадить на улицах Невского, Богдана Хмельницкого, Каштановой Аллее, Юрия Гагарина, Озерова, Дмитрия Донского, Красной, Леонова, Куйбышева, Энгельса и т.д. Заказчиком работ является «Калининградская служба заказчика». Подрядчика определят 2 ноября.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter