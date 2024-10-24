На пляже в Янтарном хотят построить отель на 40 номеров, СПА и крабоварню

На пляже в Янтарном планируют построить ресторан-крабоварню, отель на 40 номеров, СПА и разместить другие туристско-развлекательные объекты. Данная информация указана в ответе правительства региона на запрос «Нового Калининграда».



«По данным министерства градостроительной политики Калининградской области, проектом предусмотрено изменение функционального зонирования относительно территории части пляжа в целях реализации инвестиционного проекта «Развитие всесезонного туристическо-рекреационного комплекса NORDIC в пгт. Янтарный Калининградской области», — сообщается в ответе. Инициатором проекта является ООО «Экскейп Калининград». По данным базы контрагентов, единственным учредителем ООО является его генеральный директор Андрей Гутак.



Размещение объектов предполагается на земельных участках с кадастровыми номерами 39:22:000000:380, 39:22:000000:381, 39:22:000000:382. На данный момент на этих участках, согласно публичной кадастровой карты, разрешено туристическое обслуживание.

