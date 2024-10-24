На пляже в Янтарном хотят построить отель на 40 номеров, СПА и крабоварню

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На пляже в Янтарном планируют построить ресторан-крабоварню, отель на 40 номеров, СПА и разместить другие туристско-развлекательные объекты. Данная информация указана в ответе правительства региона на запрос «Нового Калининграда».

«По данным министерства градостроительной политики Калининградской области, проектом предусмотрено изменение функционального зонирования относительно территории части пляжа в целях реализации инвестиционного проекта «Развитие всесезонного туристическо-рекреационного комплекса NORDIC в пгт. Янтарный Калининградской области», — сообщается в ответе. Инициатором проекта является ООО «Экскейп Калининград». По данным базы контрагентов, единственным учредителем ООО является его генеральный директор Андрей Гутак.

Размещение объектов предполагается на земельных участках с кадастровыми номерами 39:22:000000:380, 39:22:000000:381, 39:22:000000:382. На данный момент на этих участках, согласно публичной кадастровой карты, разрешено туристическое обслуживание.

Ранее «Новый Калининград» писал о планах перевода части пляжа в Янтарном под многофункциональную общественно-деловую застройку. Общественные обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования проводились с 26 августа по 6 сентября. Как отмечается в проекте Положения о территориальном планировании, она «предназначена для застройки общегородского центра, размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения, объектов торговли, объектов общественного питания, объектов коммунально-бытового назначения, обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности».

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