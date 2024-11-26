Власти утвердили изменения в генплан Янтарного, разрешающие застройку пляжа

Власти региона утвердили изменения в генеральный план Янтарного, разрешающие застройку первой линии у моря. Приказ о внесении изменений в генплан подписала министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с утвержденными изменениями, часть пляжа в Янтарном переводится под многофункциональную общественно-деловую зону. Как ранее сообщала пресс-служба правительства региона в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда», на пляже планируют построить ресторан-крабоварню, отель на 40 номеров, СПА и другие туристско-развлекательные объекты. Изменение функционального зонирования в генплане предусмотрено «в целях реализации инвестиционного проекта „Развитие всесезонного туристическо-рекреационного комплекса NORDIC“». Инициатором проекта является ООО «Экскейп Калининград». По данным базы контрагентов, единственным учредителем компании является генеральный директор Андрей Гутак.

Размещение объектов предполагается на земельных участках с кадастровыми номерами 39:22:000000:380, 39:22:000000:381, 39:22:000000:382. Отметим, по данным ФГИС ЕГРН, земельные участки образованы из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Дата присвоения кадастровых номеров — февраль 2023 года.