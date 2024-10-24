Калининградские учёные разрабатывают препарат для биоочистки сточных вод

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Калининградские ученые разрабатывают импортозамещающий препарат для биоочистки сточных вод. Об этом сообщило правительство области со ссылкой на Стартап-студию БФУ им. И. Канта.

Над проектом работает новый резидент университетской стартап-студии БФУ им. И. Канта — компания «ХимБиоСизонс». Результатом станет создание отечественной и недорогой питательной добавки, содержащей комплекс макро- и микроэлементов для поддержания жизнедеятельности бактерий, которые необходимы для биологической очистки сточных вод.

«Биологическая очистка сточных вод используется более чем на 40 процентах промышленных и коммунальных предприятий. Основным компонентом для этого служит активный ил, состоящий в основном из различных микроорганизмов. В частности, это сообщества бактерий и архей, которым постоянно нужна питательная среда, подкормка для поддержания и оптимизации метаболических процессов», — пояснила гендиректор ООО «ХимБиоСизонс», доцент Высшей школы живых систем БФУ им. И. Канта Елена Ван.

По словам замдиректора Стартап-студии Елены Кабаковой, запрос о разработке такого продукта поступил от крупнейшего производителя ПЭТ-гранул в России.

Проект «ХимБиоСизонс» запущен и проинвестирован университетской Стартап-студией БФУ им. И. Канта в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки РФ. Студия была запущена на площадке университета два года назад при поддержке правительства региона.

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