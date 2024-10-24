Горвласти заявили о ликвидации коммунальной аварии на улице Галицкого

Горвласти заявили о ликвидации коммунальной аварии на улице Галицкого
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
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В Калининграде ликвидировали прорыв трубы на улице Галицкого. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

По сообщениям сити-менеджера, из-за ЧП пострадало 76 домов и 10 социальных объектов. Коммунальщики вернут тепло и горячую воду в квартиры в течение двух часов.

«Поскольку теплоноситель был слит, то сейчас в системе отопления некоторых квартир возможно образование воздушных подушек, в этом случае требуется первым делом звонить в свою УК, на внутридомовых сетях зона ответственности управляющих компаний», — написала Дятлова.

Прорыв трубы произошёл утром 24 октября. Из-за аварии прекратилась подача отопления и горячей воды в нескольких домах на шести улицах Калининграда, а часть Московского проспекта оказалась затопленной. На ликвидацию прорыва трубы вышли три бригады «Калининградтеплосети».

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