Проект многоквартирного дома в Балтийске прошёл экспертизу

Проектная документация многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями в Балтийске по адресу ул. Каплунова, д. 11, прошла экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:14:010407:10 площадью 1006 кв. метров. В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Документацию готовила компания «АРХПД» из Калининграда.

Положительное заключение экспертизы выдали индивидуальному предпринимателю Наталье Смоленкиной 24 октября 2024 года, она же выступит застройщиком. Форма экспертизы — негосударственная.