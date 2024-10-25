«Тёплая золотая осень»: синоптики ожидают комфортные осенние температуры

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В конце недели регион ожидает продолжение «бархатного» характера погоды, благодаря влиянию южных воздушных масс на периферии отходящего к востоку антициклона «Хелат». Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», дневные часы второй половины недели снова порадуют октябрьским теплом.

В пятницу в Калининграде и области в ночные и утренние часы местами возможен туман. Утром ожидается переменная облачность, днём ясно или малооблачно, без осадков. Температура воздуха днём +12...+15℃.

В субботу ночью в Калининграде и области +4...+7℃ (на побережье +6...+10℃), в ночные и утренние часы возможны локальные дожди. Днём в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура +13...+16℃.

В воскресенье ночью в регионе ожидается температура +3...+9℃ . В ночные и утренние часы возможен туман. Утром — переменная облачность, днём ясно или малооблачно, без осадков. Воздух днём прогреется до +14...+16, местами до +17 ℃. 

По предварительным данным, в начале следующей недели дневные температуры снизятся до отметок в +10...+13℃. Сильных осадков не ожидается.


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