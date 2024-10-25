Минтруд предложил увеличить число квот для иностранных работников на 50%

Минтруд вышел с инициативой увеличить на 50% число квот для квалифицированных иностранных работников в 2025 году. В ведомстве обосновали это дефицитом кадров и применением импортного высокотехнологичного оборудования, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления Правительства, разработанного Минтрудом.

Такие квоты действуют только для иностранцев, прибывающих в страну на основании визы, и закрепляют допустимый объём привлечения рабочей силы в разрезе профессионально-квалификационных групп «с учетом политической, экономической, социальной и демографической ситуации». Объём квот на найм квалифицированных иностранных работников определяется на основании предложений органов власти регионов, суммарная величина потребностей которых увеличивается на 50% в качестве резерва.



В 2025 году квота на привлечение квалифицированных иностранных работников, прибывающих на основании визы, составит 234,9 тыс. человек. В 2024 году потребность в найме визовых мигрантов оценивалась в полтора раза ниже и составляла 155,9 тыс. человек.

Согласно документу, в 2025 году наибольшая потребность будет в квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий — им выделят 74 тыс. квот. Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах получат 43 тыс. разрешений на работу, а операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования — 29 тыс. Квалифицированные рабочие составляют почти 94% общей потребности, заявленной на 2025 год.

В документе говорится, что в стране наблюдается дефицит рабочей силы. Потребность имеется преимущественно в замещении рабочих мест, требующих наличия профессиональной квалификации, что отражает тенденции развития российского рынка труда в целом.