Подрядчика обязали устранить дефекты ремонта фасада Госпиталя ветеранов

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Подрядная организация устраняет выявленные дефекты, допущенные при проведении капитального ремонта фасада здания Госпиталя для ветеранов войн Калининградской области. Об этом говорится в ответе регионального правительства на запрос «Нового Калининграда».

Напомним, ранее «Новый Калининград» писал о жалобе в редакцию жителя Госпиталя ветеранов Равиля Хайретдинова на некачественно выполненный ремонт фасада здания, по которому во время дождей течет вода. Контракт на сумму 18,851 млн рублей по итогам проведённых торгов был заключен с «Атлантстройинвест». По условиям контракта все работы должны были быть выполнены до 31 августа 2024 года. Однако, как следует из претензии, направленной подрядчику 4 сентября, сроки были сорваны. 

«В Министерстве сообщили, что в данный момент подрядная организация ведет устранение замечаний, выявленных в ходе приемки выполненных работ, в том числе в части устранения дефектов примыканий водосточных труб к желобам кровли. Приемка и оплата выполненных работ по ремонту фасада будет осуществлена после полного устранения замечаний и получения согласования строительного контроля», — сказано в ответе облвластей.

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