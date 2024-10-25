С сайта регионального минздрава пропала информация о замминистра Берездовец

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С сайта регионального минздрава пропала информация о замминистра Берездовец

С сайта министерства здравоохранения Калининградской области пропала информация о заместителе министра Наталии Берездовец. Отсутствует также информация о заместителе министра Юлии Сидровой. На данный момент в разделе «Структура» присутствует информация только о двух замминистра — Анне Поповой и Елене Семёновой.

В правительстве региона не смогли оперативно предоставить информацию о том, продолжают ли Берездовец и Сидорова работать в министерстве. «Новый Калининград» отправил в областной минздрав официальный запрос на получение информации. 

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Изображение: скриншот сайта министерства здравоохранения региона

Напомним, в конце сентября 2024 года стало известно, что полиция проводила проверку в отношении Наталии Берездовец. Правоохранителей заинтересовал факт получения ей зарплаты за работу в должности педиатра в Городской детской поликлинике. В правительстве Калининградской области заявили, что Берездовец подрабатывала врачом в свободное от работы в министерстве время. При этом источник «Нового Калининграда» утверждал, что медперсонал поликлиники не видел её на рабочем месте.

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