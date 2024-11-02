Минздрав: заместители министра Берездовец и Сидорова уволились по собственному желанию

Заместители министра здравоохранения Наталья Берездовец и Юлия Сидорова уволились из минздрава по собственному желанию. Такой ответ регионального ведомства пришёл на инфозапрос «Нового Калининграда».

«Изменения на сайте министерства внесены в связи с увольнением заместителей министра здравоохранения Калининградской области Берездовец Н.Б. и Сидоровой Ю.А. по собственному желанию», — заявили в минздраве Калининградской области.

Информация о Сидоровой и Берездовец с сайта регионального минздрава пропала в конце октября. На данный момент в разделе «Структура» присутствуют имена только двух заместителей министра — Анны Поповой и Елены Семёновой. Тогда же в региональном правительстве рассказали, что 31 октября у некоторых членов правительства истекли контракты. При этом губернатор Алексей Беспрозванных планирует сформировать новый состав органа власти до середины ноября.