Городские власти выделили деньги на архитектурную подсветку памятника Петру I

Власти Калининграда выделили почти 2,4 млн рублей на архитектурно-художественную подсветку памятника Петру I, который установлен возле штаба Балтийского флота на проспекте Мира. Аукцион от лица Калининградской службы заказчика был размещен 24 октября на портале госзакупок.



Согласно техническому заданию, все работы должны быть исполнены до 15 декабря 2024 года. Светотехническое оборудование, размещенное ниже уровня благоустройства, должно быть защищено при помощи футляра и антивандального стекла с системой подогрева. Полное восстановление благоустройства после проведения работ на объекте необходимо произвести не позднее двух календарных дней с момента завершения работ. Первоначальная цена контракта составляет 2 392 879,18 р. Заявки принимаются до 31 октября 2024 года.



При подготовке технического задания за основу бралась подсветка монументов российскому царю в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Нижнем Новгороде. Как сказано в телеграм-канале мэрии, в настоящее время ведется подготовка документации для торгов на проведение аналогичных работы на памятнике Шиллеру.



Согласно исторической справке портала Prussia39.ru, памятник Петру Первому открыт 26 июля 2003 года. Монумент выполнен калининградским скульптором Федором Алексеевичем Морозом, автор постамента — калининградский архитектор Владимир Бородзин. Бронзовая скульптура царя Петра — копия скульптуры работы московского скульптора Льва Ефимовича Кербеля, установленной в Измайловском парке Москвы в 1998 году. Пьедестал из красного полированного гранита установлен на трехступенчатом основании, надпись на пьедестале: «Петру I — основателю флота России».