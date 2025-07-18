На ремонт памятника Петру I в Калининграде выделили порядка 1,5 млн рублей (фото)

Власти Калининграда ищут подрядчика для ремонта памятника Петру I, расположенного у входа в здание штаба Балтийского флота на проспекте Мира. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются с 18 по 25 июля 2025 года. Итоги аукциона планируют подвести 29 июля. Срок исполнения контракта — 80 дней. Начальная стоимость работ — 1 498 748 рублей. Источник финансирования — бюджет Калининграда.

Подрядчику необходимо предусмотреть устойчивые к внешнему воздействию, легкие в уходе, вандалоустойчивые, имеющие длительный срок службы материалы. Гарантия на работы действует в течение двух лет.

В октябре 2024 года власти Калининграда выделили почти 2,4 млн рублей на архитектурно-художественную подсветку памятника Петру I.

Согласно исторической справке портала Prussia39.ru, памятник Петру Первому был открыт 26 июля 2003 года. Монумент выполнен калининградским скульптором Федором Алексеевичем Морозом, автор постамента — калининградский архитектор Владимир Бородзин. Бронзовая скульптура царя Петра — копия скульптуры работы московского скульптора Льва Ефимовича Кербеля, установленной в Измайловском парке Москвы в 1998 году. Пьедестал из красного полированного гранита установлен на трехступенчатом основании, надпись на пьедестале: «Петру I — основателю флота России».