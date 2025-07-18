На ремонт памятника Петру I в Калининграде выделили порядка 1,5 млн рублей (фото)

На ремонт памятника Петру I в Калининграде выделили порядка 1,5 млн рублей (фото)
Фото с портала Prussia39.ru
Все новости по теме: Городской облик

Власти Калининграда ищут подрядчика для ремонта памятника Петру I, расположенного у входа в здание штаба Балтийского флота на проспекте Мира. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются с 18 по 25 июля 2025 года. Итоги аукциона планируют подвести 29 июля. Срок исполнения контракта — 80 дней. Начальная стоимость работ — 1 498 748 рублей. Источник финансирования — бюджет Калининграда.

Подрядчику необходимо предусмотреть устойчивые к внешнему воздействию, легкие в уходе, вандалоустойчивые, имеющие длительный срок службы материалы. Гарантия на работы действует в течение двух лет.

В октябре 2024 года власти Калининграда выделили почти 2,4 млн рублей на архитектурно-художественную подсветку памятника Петру I.

Согласно исторической справке портала Prussia39.ru, памятник Петру Первому был открыт 26 июля 2003 года. Монумент выполнен калининградским скульптором Федором Алексеевичем Морозом, автор постамента — калининградский архитектор Владимир Бородзин. Бронзовая скульптура царя Петра — копия скульптуры работы московского скульптора Льва Ефимовича Кербеля, установленной в Измайловском парке Москвы в 1998 году. Пьедестал из красного полированного гранита установлен на трехступенчатом основании, надпись на пьедестале: «Петру I — основателю флота России».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter