Погода в Калининграде 26 октября

Днём в субботу, 26 октября, в Калининградской области ожидается ясная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до +14°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-восточный, слабый, около одного метра в секунду. Атмосферное давление — 765 мм ртутного столба.

На побережье, а также в Калининграде, Мамоново, Полеске, Гвардейске и Багратионовске днём ожидается температура около +12°C. На востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озёрск) в дневные часы ожидается +15°C. Ночные температуры по региону — с перепадами от +2...+3°C (на востоке) до +8°C (на побережье).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт малооблачная погода. Утром температура будет в районе +9,4°C, днём повысится до +13,45C, а вечером опустится до +9,9°C. Ветер прогнозируется только утром — в пределах одного места в секунду. Влажность днем — на уровне 88%, вечером — 98%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «в условиях преобладающего ясного неба в Калининграде и области сегодня до +12...+14°С, местами до +15°С, в то же время при пасмурном небе всего около +8...+11°С. В целом же день по области станет значительно теплее вчерашнего, а с учётом слабого ветра/штиля на улице будет очень комфортно, особенно при ясном небе».