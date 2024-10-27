Калининград попал в топ популярных осенних направлений у петербуржцев

Калининград вошёл в топ популярных внутренних направлений у жителей Санкт-Петербурга этой осенью. На областной центр приходится 9% всех внутренних билетов при средней продолжительности поездки в четыре дня, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Пулково».

В числе популярных направлений также оказались Москва, Сочи, Казань и Махачкала. Москва собрала 23% бронирований, средняя продолжительность поездки составила два дня. На Сочи, Казань и Махачкалу приходится 10, 5 и 4% бронирований соответственно.