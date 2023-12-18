«Мы — конечная остановка»: Калининграду прогнозируют 5,4 млн туристов к 2030 году

В этом году Калининградская область обновила собственный рекорд по количеству туристов. Регион посетили более 2 млн 50 тысяч человек, а к 2030 году здесь надеются увидеть 5,4 млн гостей. Туристические итоги чиновники представили 15 декабря на заседании профильного совета.



«Эксперты часто говорят о том, что очень сложно посчитать туристический поток в регионы — много транзитных туристов, так называемых экскурсантов. Но не в Калининградской области. В Калининградской области все считается достаточно просто. Мы, что называется, пункт назначения. Мы чаще всего как конечная остановка используемся у туристов», — рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак. Чиновник отметил, что более правильно считать количество не туристов, а поездок в регион. «Понятно, один человек может и два, и три, и четыре раза приехать. Корректнее говорить о том, что это все-таки количество поездок», — пояснил глава минкульттуризма.

Согласно исследованию государственной корпорации «ВЭБ.РФ», Калининградская область занимает третье место среди регионов Северо-Западного федерального округа по объему турпотока после Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Потенциал региона к 2030 году оценили в 5,4 млн туристических поездок в год.

По данным «Сбераналитики», в 2023 году гости региона потратили в Калининградской области 20,7 млрд рублей (в прошлом году — 16,3 млрд рублей). Самым «денежным» месяцем стал июль — 3,79 млрд. Андрей Ермак обратил внимание, что эта статистика учитывает только операции по картам «Сбербанка», поэтому фактическая сумма будет ещё больше. По его словам, траты туристов значительно выросли даже с учетом самых пессимистичных прогнозов головой инфляции.

Росстат посчитал, что объем платных услуг, оказанных региональными учреждениями культуры, вырос в сравнении с 2022 годом на 26,8% и составил 1,89 млрд рублей. «Опять же ответ всем тем, кто говорит: „У вас цены выросли, поэтому и объем платных услуг вырос“. В учреждениях культуры не выросли цены — все билеты были утверждены еще в прошлом году, мало у кого они менялись, и точно не в такой динамике. Действительно туристы и сами калининградцы стали больше тратить в учреждениях культуры», — считает министр.





Среднегодовая загрузка отелей, по данным властей, составила 71%. «У меня коллеги спрашивали, почему раньше загрузка была 78% по году, а сейчас снизилась. На самом деле объяснение очень простое — очень много людей в этом году стали селиться в кемпингах, глэмпингах, в неклассифицированных средствах размещения, апартаментах, квартирах», — отметил Андрей Ермак.

По его словам, классифицированные гостиницы предпочитают около 45% туристов. «[Оставшиеся] 55% — это как раз-таки квартиры, апартаменты... Они не все „серые“, — заявил Андрей Ермак во время брифинга. — Там появилось очень много добросовестных налогоплательщиков, которые платят налоги, регистрируются как самозанятые — не все в этих 55%, но среди них есть много добросовестных участников рынка».

Согласно данным сервиса бронирования отелей OneTwoTrip, в Калининградской области одни из самых высоких оценок гостиниц по стране. Как отмечают власти, Зеленоградск со средним баллом 9,19 из 10 занимает первое место по стране, а Калининград с 8,84 — третье.

Чиновники утверждают, что после ликвидации Ростуризма и перехода его функций Министерству экономического развития РФ туристическому продвижению предпочли развитие соответствующей инфраструктуры. В области выбрали четыре так называемых «проекта-маяка»: интегрированный курорт «Русская Балтика» или «Белая дюна» в районе Поваровки; туристический маршрут «Готическое кольцо», объединяющий кирхи и руины на востоке региона; проект по развитию восьми парковых зон в Калининграде «Супер 8»; а также водный маршрут «От залива до залива», который предусматривает развитие инфраструктуры калининградской части международного пути Е-70. На заседании совета по туризму директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова предложила переименовать этот водный маршрут в R39. «Чего ж там E-70? Ну нет этого E-70. Он не получился даже в лучшие времена. Сейчас получается только R39, поэтому давайте развивать R39», — предложила Сивкова.

Как отметил Антон Алиханов, «проекты-маяки» не подразумевают, что власти ограничатся только ими. «Маяк — это что-то, что светит государству и бизнесу, напоминая о том, где находится сфера особого внимания, — сказал глава региона. — Понятно, что помимо самого „проекта-маяка“ есть огромная зона, которую он освещает, где мы тоже ждем новых частных инициатив, которые будут фасилитировать, извините за англицизм, развитие маяка в том числе. Ну а мы со своей со своей стороны, пользуясь морской терминологией, должны поддерживать фарватер в должном состоянии и строить причальные стенки».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»