Хирурги областной больницы провели две урологические операции по новой методике

Хирурги областной больницы провели без разреза дробление камней в почке разной формации одноразовыми гибкими инструментами. Урологические операции проводились по новой методике — ретроградной интраренальной хирургии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам заведующего урологическим отделением Филиппа Безроднего, оба пациента поступили с множественными камнями в почках. У одного процесс был осложнен уже проведенной нефростомией с установкой наружного дренажа, у второго стоял стент — внутренний дренаж.

Новая методика была впервые внедрена в регионе в работу хирургов-урологов областной больницы с поступлением нового оборудования — одноразовых уретерореноскопов — гибких оптических систем. «За счёт таких универсальных технологий мы можем добраться до любого камня и раздробить его с помощью современного лазера, а также выявить опухоли любых размеров — мочеточника, почки, мочевого пузыря и другие. Всё это позволяет определить развитие новообразований и все процессы на ранней стадии и провести лечение наименее травматично», — добавил Безродний.