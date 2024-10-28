Погода в Калининграде 28 октября

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Днём в понедельник, 28 октября, в Калининграде ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 12°C. Атмосферное давление — 765 мм, ветер юго-западный, 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +10°C. На востоке области +14°C днём и +5°C ночью. На всей территории региона ожидается небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник днём и вечером облачно, без осадков. Температура утром +9°C, днём +11°C, вечером +10°C. Влажность днем составит 83%, вечером — 89%.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», «понедельник встречает нас утренними прояснениями на южной периферии циклона. Днем облачности на небе станет больше, однако периодические просветы все еще вероятны вплоть до обеда. После обеда и к вечеру небо окончательно станет пасмурным и начнутся небольшие дожди. Порывистый ветер на побережье постепенно ослабнет к полудню. Температура сегодня по области днем составит вполне комфортные для конца октября +10...+12°С», — отмечают в телеграм-канале.

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