В КЖД уточнили расписание пригородных поездов в первые выходные ноября

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Калининградская железная дорога в связи с празднованием Дня народного единства и переносом рабочего и выходного дня изменила расписание движения пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

В субботу, 2 ноября, для поездов пригородного сообщения будет действовать расписание рабочего дня, 3 и 4 ноября они будут курсировать по графику выходного и праздничного дня.

В частности, вечерний рельсовый автобус в Советск, отправляющийся с Южного вокзала в 18:21, будет курсировать 2 и 4 ноября. Утренний поезд из Советска – 2 и 3 ноября. Вечерний «студенческий» поезд из Советска в Калининград переносится с 3 на 4 ноября.

На Багратионовском направлении со 2 по 4 ноября назначаются два пригородных поезда. Время отправления с Южного вокзала — 8:10, со станции Багратионовск — 14:14.

На Мамоновском направлении со 2 по 4 ноября будут курсировать рельсовые автобусы, отправляющиеся с Южного вокзала в 10:25, из Мамоново – в 16:20.

С 5 ноября все пригородные поезда вернутся к действующему расписанию.

Всю информацию об изменениях расписания поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «ППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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