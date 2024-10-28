Калининградец погасил задолженность по 59 штрафам после ареста автомобиля

Приставы арестовали автомобиль калининградца, чтобы побудить его погасить задолженность по 59 неоплаченным штрафам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Должника выявили в ходе рейда, участники которого обратили внимание на автомобиль марки «Land Rover» 2011 года выпуска. Оказалось, что собственник транспортного средства имеет 59 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 65 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали транспортное средство и предупредили калининградца, что у него есть 10 дней на погашение задолженности.

В тот же вечер водитель полностью оплатил задолженность по штрафам. Ограничения с машины уже сняты. Деньги поступят в консолидированный бюджет государства.