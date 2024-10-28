«Коммерсант»: в России растёт число просроченных автокредитов

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Число заёмщиков с просрочкой до 90 дней по автокредитам достигло своего максимального показателя с ноября 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро.

«В общем числе заёмщиков, имеющих просрочку сроком до 90 дней, по всем сегментам доля автокредитных должников впервые с 2018 года достигла 2%. При этом в сентябре текущего года число заёмщиков, у которых есть просрочка сроком до 90 дней, в сегменте автокредитования достигло 31,4 тыс. человек. Это 1,45% от общего числа заёмщиков в сегменте, и это максимальный показатель для сегмента с ноября 2022 года», — пишет издание.

Тренд роста просроченной задолженности наблюдается на фоне ажиотажного спроса на автокредиты. В сентябре, по данным аналитического агентства Frank RG, банки выдали 173,8 тыс. автокредитов на общую сумму 247,9 млрд руб., что стало очередным историческим рекордом. По данными Национального бюро кредитных историй, уровень одобрения в сегменте автокредитования по итогам сентября составил 22,4%. 

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