Пресс-секретарём Беспрозванных стала москвичка Мариам Башкирова

Пресс-секретарём Беспрозванных стала москвичка Мариам Башкирова
Мариам Башкирова. Фото: правительство Калининградской области
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Пресс-секретарём губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных стала москвичка Мариам Башкирова. Об этом она сообщила в телеграм-чате для калининградских журналистов.

Мариам Башкировой 30 лет, она родилась и выросла в Москве, работала в правительстве Башкортостана, где занимала пост директора департамента информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ. Башкирова также занимала должность заместителя главного редактора «РБК-Уфа», занималась политическим PR, работала в федеральных СМИ и курировала информационное сопровождение международных командировок, среди которых военная командировка Министерства обороны России в Сирию.

«С 25 октября я официально приступила к обязанностям пресс-секретаря Губернатора Калининградской области. Уверена, что выстроим со всеми вами работу. Рада буду познакомиться лично с каждым», — сообщила Башкирова журналистам из Калининградской области.

Отмечается, что связь с региональным правительством продолжится через Управление по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Его в статусе и.о. с мая 2024 года возглавляет Виктория Алтухова.

Как сообщало агентство «Башинформ», Мариам Башкирова по собственному желанию ушла с поста главы пресс-службы правительства Башкирии в ноябре 2023 года. Пресс-службу она возглавляла в течение двух лет.

При Антоне Алиханове за взаимодействие с журналистами региона отвечал Дмитрий Лысков. Он переехал в Калининград в 2017 году. Спустя несколько дней после назначения экс-губернатора главой федерального Минпромторга Лысков заявил, что покинул правительство Калининградской области. Позже стало известно, что он стал советником министра. В его обязанности входит курирование работы медиаблока Министерства промышленности и торговли России.


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