Братия Алиханова: кого экс-губернатор забрал с собой в Минпромторг России

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Эпоха Антона Алиханова

В мае 2024 года президент России Путин назначил бывшего губернатора Калининградской области Антона Алиханова федеральным министром промышленности и торговли. Практически сразу из областного правительства начался исход чиновников. Некоторые из них пришли в региональную власть как раз при Алиханове и ушли вслед за ним. «Новый Калининград» составил список бывших лиц калининградского правительства, которые получили должности в Минпромторге России в 2024 году.

Олег Ступин

На следующий день после утверждения экс-губернатора на посту главы федерального ведомства заявление об увольнении подал министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин. 13 июня 2024 года он возглавил департамент региональной промышленной политики Минпромторга РФ.

Олег Ступин приехал в Калининградскую область в 2015 году вместе с Антоном Алихановым — ранее они вместе трудились в федеральном Минпромторге. В регионе Ступин сначала занимал пост заместителем министра промышленности региона (а также исполнял обязанности министра). В 2017 году заступил на должность регионального министра природных ресурсов и экологии.

Пост Ступина в региональном правительстве временно занял замминистра Василий Васюнин, затем — замминистра Максим Никитин.

ступин2.jpg

Олег Ступин. Изображение: скриншот сайта Минпромторга РФ

Дмитрий Кусков

Кусков переехал в Калининград из Москвы в 2017 году. До этого в столице он также работал в Министерстве промышленности и торговли в должности заместителя директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

В 2017 году он возглавил министерство по промышленной политике Калининградской области. После реструктуризации ведомства он стал министром экономического развития, промышленности и торговли региона. В октябре 2021 года Алиханов назначил Кускова вице-премьером правительства Калининградской области.

В октябре 2024 года сначала стало известно о намерении нового губернатора Алексея Беспрозванных исключить Кускова из состава регионального правительства. После этого источник «Нового Калининграда» рассказал о новом месте работы экс-вице-премьера — Кусков возглавил департамент международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли федерального Минпромторга. При этом на данный момент информация о нём на сайте ведомства отсутствует.

Кусков1.jpg

Дмитрий Кусков. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Дмитрий Дацышин

Сын известного калининградского бизнесмена Александра Дацышина стал помощником Антона Алиханова в 2017 году. Он сопровождал его на многих публичных мероприятиях. То, что экс-губернатор забирает Дацышина-младшего с собой, стало известно в июне. Сейчас Дмитрий руководит аппаратом министра промышленности и торговли России.

дацышин2.jpg

Дмитрий Дацышин. Изображение: скриншот сайта Минпромторга РФ

Сергей Камчатный

В Калининград Камчатный переехал в 2016 году, имея за спиной опыт работы в федеральных Минюсте и Минпромторге. Именно тогда он и возглавил аппарат правительства Калининградской области, которым руководил до сентября 2024 года. Вернувшись в Москву, Камчатный вновь устроился в Министерство промышленности и торговли РФ. Сейчас он руководит управлением протокола и пресс-службы ведомства.

камчатный1.jpg

Сергей Камчатный. Изображение: скриншот сайта Минпромторга РФ

Дмитрий Лысков

Бывший руководитель пресс-службы алихановского правительства Дмитрий Лысков заступил на свою должность в 2017 году. В мае 2024 Лысков в чате с региональными журналистами объявил, что «оставляет свою должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу». Как он сообщил «Новому Калининграду», нынешняя его должность — советник министра промышленности и торговли России. По словам самого Дмитрия Лыскова, он курирует работу медиаблока ведомства.

лысков.jpg

Дмитрий Лысков. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Как писал портал «Руград», в Москву вслед за бывшим главой региона отправилась и руководитель его секретариата Наталья Борщук.

Отметим, что также в Калининград из Москвы за Антоном Алихановым в 2015 году переезжала семья бывшего главы аппарата правительства области, первого вице-премьера Алексея Родина. Родин поселился в Калининграде в 2015 году — он возглавил секретариат Алиханова, когда тот получил пост вице-премьера в правительстве Цуканова. До переезда в Калининград Алексей Родин работал в Минюсте РФ. Он покинул регион в 2021 году, его уход с занимаемого поста объяснили переходом на новое место работы. Ранее Калининградскую область покинула бывшая супруга Родина Валерия, занимавшая в 2016-2017 году пост личного пресс-секретаря Алиханова.

Текст: Денис Шелеметьев / Новый Калининград

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter