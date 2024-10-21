Братия Алиханова: кого экс-губернатор забрал с собой в Минпромторг России

В мае 2024 года президент России Путин назначил бывшего губернатора Калининградской области Антона Алиханова федеральным министром промышленности и торговли. Практически сразу из областного правительства начался исход чиновников. Некоторые из них пришли в региональную власть как раз при Алиханове и ушли вслед за ним. «Новый Калининград» составил список бывших лиц калининградского правительства, которые получили должности в Минпромторге России в 2024 году.

Олег Ступин

На следующий день после утверждения экс-губернатора на посту главы федерального ведомства заявление об увольнении подал министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин. 13 июня 2024 года он возглавил департамент региональной промышленной политики Минпромторга РФ.

Олег Ступин приехал в Калининградскую область в 2015 году вместе с Антоном Алихановым — ранее они вместе трудились в федеральном Минпромторге. В регионе Ступин сначала занимал пост заместителем министра промышленности региона (а также исполнял обязанности министра). В 2017 году заступил на должность регионального министра природных ресурсов и экологии.



Пост Ступина в региональном правительстве временно занял замминистра Василий Васюнин, затем — замминистра Максим Никитин.





Олег Ступин. Изображение: скриншот сайта Минпромторга РФ

Дмитрий Кусков

Кусков переехал в Калининград из Москвы в 2017 году. До этого в столице он также работал в Министерстве промышленности и торговли в должности заместителя директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

В 2017 году он возглавил министерство по промышленной политике Калининградской области. После реструктуризации ведомства он стал министром экономического развития, промышленности и торговли региона. В октябре 2021 года Алиханов назначил Кускова вице-премьером правительства Калининградской области.

В октябре 2024 года сначала стало известно о намерении нового губернатора Алексея Беспрозванных исключить Кускова из состава регионального правительства. После этого источник «Нового Калининграда» рассказал о новом месте работы экс-вице-премьера — Кусков возглавил департамент международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли федерального Минпромторга. При этом на данный момент информация о нём на сайте ведомства отсутствует.





Дмитрий Кусков. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Дмитрий Дацышин

Сын известного калининградского бизнесмена Александра Дацышина стал помощником Антона Алиханова в 2017 году. Он сопровождал его на многих публичных мероприятиях. То, что экс-губернатор забирает Дацышина-младшего с собой, стало известно в июне. Сейчас Дмитрий руководит аппаратом министра промышленности и торговли России.





Дмитрий Дацышин. Изображение: скриншот сайта Минпромторга РФ

Сергей Камчатный

В Калининград Камчатный переехал в 2016 году, имея за спиной опыт работы в федеральных Минюсте и Минпромторге. Именно тогда он и возглавил аппарат правительства Калининградской области, которым руководил до сентября 2024 года. Вернувшись в Москву, Камчатный вновь устроился в Министерство промышленности и торговли РФ. Сейчас он руководит управлением протокола и пресс-службы ведомства.





Сергей Камчатный. Изображение: скриншот сайта Минпромторга РФ

Дмитрий Лысков

Бывший руководитель пресс-службы алихановского правительства Дмитрий Лысков заступил на свою должность в 2017 году. В мае 2024 Лысков в чате с региональными журналистами объявил, что «оставляет свою должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу». Как он сообщил «Новому Калининграду», нынешняя его должность — советник министра промышленности и торговли России. По словам самого Дмитрия Лыскова, он курирует работу медиаблока ведомства.





Дмитрий Лысков. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Как писал портал «Руград», в Москву вслед за бывшим главой региона отправилась и руководитель его секретариата Наталья Борщук.

Отметим, что также в Калининград из Москвы за Антоном Алихановым в 2015 году переезжала семья бывшего главы аппарата правительства области, первого вице-премьера Алексея Родина. Родин поселился в Калининграде в 2015 году — он возглавил секретариат Алиханова, когда тот получил пост вице-премьера в правительстве Цуканова. До переезда в Калининград Алексей Родин работал в Минюсте РФ. Он покинул регион в 2021 году, его уход с занимаемого поста объяснили переходом на новое место работы. Ранее Калининградскую область покинула бывшая супруга Родина Валерия, занимавшая в 2016-2017 году пост личного пресс-секретаря Алиханова.

Текст: Денис Шелеметьев / Новый Калининград