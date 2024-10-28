Губернатор: в Калининграде до конца года обновят половину парка троллейбусов

Калининград получит почти 500 млн рублей на обновление троллейбусного парка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.



«После посещения „Калининград-ГорТранса“ отметил высокий уровень износа транспорта и в июне обратился к федеральным коллегам с просьбой обновить подвижной состав, в том числе электротранспорт. На встрече с председателем Правительства дополнительно обозначил важность этого вопроса. Результат: на эти цели нам направят почти 500 млн рублей. Для Калининграда будет поставлено 15 новых троллейбусов отечественного производства, город их получит уже в декабре этого года. Таким образом, мы обновим половину парка троллейбусов, в следующем году продолжим обновление до 100%», — сказано в сообщении губернатора.



Напомним, в сентябре 2024 года в результате торгов был заключен контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов «Синара-6254». В октябре 2024 определили поставщика еще двух новых троллейбусов. Им стало вологодское ООО «Торговый дом Транс-Альфа». По обоим контрактам транспорт должен быть поставлен с 15 ноября до 15 декабря 2024 года.