В Калининграде определили поставщика ещё двух новых троллейбусов

В Калининграде определили поставщика двух новых троллейбусов. Им стало вологодское ООО «Торговый дом Транс-Альфа». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта на поставку троллейбусов составляла 81,6 млн рублей. Поставщику удалось снизить её до 77,5 млн рублей. Согласно контракту, он должен передать троллейбусы в Калининград с 15 ноября до 15 декабря.

Компания должна поставить низкопольные троллейбусы с увеличенным до 40 километров автономным ходом в жёлто-зелёном цвете. В троллейбусах будет предусмотрено до 33 сидячих мест. Пассажировместимость составит 86 человек. Как следует из информации на сайте компании, ранее завод «Транс-Альфа» уже производил и поставлял шесть низкопольных троллейбусов «Авангард» для Калининграда.

О намерении предприятия «Калининград-ГорТранс» приобрести ещё два троллейбуса стало известно в сентябре. Ранее в Калининграде также определили поставщика 12 новых троллейбусов. Им стал «Торговый дом СТМ», входящий в группу «Синара». Компания поставит в Калининград низкопольные троллейбусы «Синара-6254» с увеличенным до 40 километров автономным ходом.