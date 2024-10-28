Городские власти предлагают изменить порядок установления оплаты на парковках

Городские власти планируют изменить порядок установления оплаты за использование платных парковок. Проект соответствующего постановления размещен на сайте администрации города.



По действующему документу, утвержденному решением горсовета 13 декабря 2023 года, порядок размещения транспортного средства без взимания платы на платной парковке вблизи учреждения, которое относится к социальной инфраструктуре, регламентируется соглашением между оператором парковочного места, администрацией города и учреждением. Данную норму предлагается изложить в иной редакции: «Порядок и условия размещения транспортного средства посетителями государственных и муниципальных учреждений на платных парковках (парковочных местах), расположенных вблизи государственных и муниципальных учреждений, регулируется соответствующим соглашением, заключенным между Оператором и государственным и/или муниципальным учреждением».



Ранее «Новый Калининград» сообщал о выделении более 7 млн рублей на ремонт и техническое обслуживание комплекса платных парковок в городе. Работы предусмотрены на пяти муниципальных парковках Калининграда на улицах Пролетарской, Согласия (одна — у ДС «Янтарный»), Гайдара и Октябрьской. К концу 2024 года администрация Калининграда планирует ввести в эксплуатацию шесть новых муниципальных парковок к уже имеющимся пяти. Глава администрации города Елена Дятлова объяснила нежелание пользоваться платными парковками «отсутствием культуры у горожан».