В Калининграде волонтёры отмыли советские мозаики на подъездах пятиэтажки (фото)

В Калининграде волонтёры сообщества «Наследие стен» отмыли несколько мозаик на стенах панельной пятиэтажки на улице Пугачёва. Как сообщил «Новому Калининграду» координатор волонтёров Евгений Мосиенко, для жителей этого дома появление людей со стремянками, шпателями и химическими растворами стало неожиданностью.



«Жители были рады нашему появлению, — рассказал Евгений. — Одна женщина нам рассказала, что этот дом был построен во второй половине 70-х годов для сотрудников типографии на улице Карла Маркса. Подробные мозаичные номера подъездов в Калининграде, вероятно, больше не встретишь, поэтому дом по-своему уникальный».

Фото: предоставлено сообществом «Наследие стен»

Мозаичное панно украшает каждый из четырёх подъездов дома № 32–38. Волонтёры уверяют, что мастера применяли глазурованную плитку оттенка «прусский синий» и использовали оригинальный шрифт.

«На очистку мозаики ушло несколько часов. На мозаиках есть утраты, и, если получится найти похожий материал, то, может быть, в следующем году попробуем их восполнить», — сообщает официальный телеграм-канал «Наследия стен».