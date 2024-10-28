Синоптики прогнозируют в Калининградской области «атлантический переполох»

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Тёплая осенняя погода, установившаяся в Калининградской области в последние дни, к концу недели может смениться «атлантическим переполохом», вероятны резкое похолодание и штормовой ветер. Такой предварительный прогноз опубликовали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Начало недели пройдёт под влиянием воздушных масс, поступающих к нам прямиком из Атлантики в промежутке между антициклоном к югу от нас и циклонической системой на севере. Постоянное преобладание облачности и адвекция тёплых и влажных воздушных масс приведёт к стабильному температурному фону с малозаметными суточными колебаниями: фактически, в ближайшие трое суток температура в регионе будет находиться в рамках +8...+13°C», — говорится в сообщении.

Во вторник в ночные и утренние часы по области возможен туман, днём преимущественно облачно, временами ожидаются небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, 3-6 м/с.

В среду в течение всех суток в Калининграде и области около +10...+13°C, преимущественно облачно и также временами ожидаются небольшие осадки в виде дождя или мороси. Ветер преимущественно западный. В утренние часы он усилится до 5-10 м/с, в порывах до 12-15 м/с, на побережье и западе области — до 10-13 м/с, в порывах до 14-18 м/с.

В четверг погода должна быть относительно спокойной: осадки прекратятся, температура составит около +10°C, будет преобладать облачность. В пятницу ветер в порывах может усилиться вплоть до штормовых значений — 20 м/с и более, предупреждают синоптики.

В выходные, по разным прогнозам, может продолжиться шторм со смешанными осадками либо наступит резкое похолодание — до +5...+7°C в дневные часы. «В конце недели явно будет „весело“. Циклоны из Атлантики принесут нам обильные осадки, усиление ветра и погружение в глубокую осень», — добавили в паблике.

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