Жительница региона подала иск к трём медучреждениям из-за смерти мужа

Жительница области после смерти мужа обратилась в Черняховский городской суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с трёх медицинских учреждений региона. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Речь идёт о ГБУЗ «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области», ГБУЗ КО «Черняховская центральная районная больница», ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области».

Истица указала, что в июне 2024 года её супруг обратился в ГБУЗ КО «ЧЦРБ» по поводу образования шишки на шее. Мужчине сделали два укола, но ему стало плохо, была вызвана бригада скорой помощи. Больному выписали таблетки, и он находился на домашнем лечении. 17 июня 2024 года мужчине стало хуже, он был доставлен в ГБУЗ КО «Черняховская центральная районная больница», где ему сделали КТ шеи. Затем он был перевезён в ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области», где была проведена операция.

«18 июня 2024 супруга истицы перевели в реанимацию, где он скончался через сутки. Истица считает, что была допущена врачебная ошибка и имела место халатность медперсонала. Просит взыскать с ответчиков по 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 29 октября 2024 года.