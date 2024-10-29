Жительница региона подала иск к трём медучреждениям из-за смерти мужа

Жительница региона подала иск к трём медучреждениям из-за смерти мужа
Фото: пресс-служба Калининградского областного суда
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Жительница области после смерти мужа обратилась в Черняховский городской суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с трёх медицинских учреждений региона. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Речь идёт о ГБУЗ «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области», ГБУЗ КО «Черняховская центральная районная больница», ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области».

Истица указала, что в июне 2024 года её супруг обратился в ГБУЗ КО «ЧЦРБ» по поводу образования шишки на шее. Мужчине сделали два укола, но ему стало плохо, была вызвана бригада скорой помощи. Больному выписали таблетки, и он находился на домашнем лечении. 17 июня 2024 года мужчине стало хуже, он был доставлен в ГБУЗ КО «Черняховская центральная районная больница», где ему сделали КТ шеи. Затем он был перевезён в ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области», где была проведена операция.

«18 июня 2024 супруга истицы перевели в реанимацию, где он скончался через сутки. Истица считает, что была допущена врачебная ошибка и имела место халатность медперсонала. Просит взыскать с ответчиков по 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 29 октября 2024 года.

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