«Балтберегозащита»: работы в Куликово выполнены более чем на 80% (фото)

Фото: страница ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

Общий объём всех выполненных аварийно-восстановительных работ в Куликово составляет в настоящее время 82,6%. Соответствующая информация размещена на странице ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«Полностью завершили берегоукрепительные работы на восточном участке. На западном участке берега, расположенном восточнее реки Забава, подрядчик уже выполнил более 97% работ. Полностью выполнено 807 метров конструкции западного участка. Оставшиеся 3% участка будут завершены уже на этой неделе», — говорится в сообщении

На центральном участке берега протяженностью 896 метров выполнено 170 метров берегоукрепления. На следующих ста метрах ведутся работы по устройству ядра из геобэгов, отметили в «Балтберегозащите».

Далее в рамках второго этапа аварийно-восстановительных работ в Куликово запланировано укрепить три абразионных участка берега общей протяженностью 2,3 км.

В сентябре сообщалось о том, что работы в Куликово ведутся с опережением графика.