Погода в Калининграде 30 октября

В среду, 30 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода. Временами возможны дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +14°С, ночью столбик термометра местами опустится до +7°С. Скорость ветра составит от 4 до 7 м/с с порывами до 14 м/с, направление — запад. Атмосферное давление выше нормы — 763 мм рт. ст. Относительная влажность 88%. Температура воды: 10,4°.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные значения температур в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Воздух там не прогреется выше +12°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части области, — до +11°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Максимальная температура воздуха днём +12,9°С, ночью — до +10,1°С. Влажность — до 99%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду. Местами возможны небольшие дожди. Ветер ночью западный, юго-западный 8 — 13 м/с, днём — западный, северо-западный 11 — 16 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днём +10...+14 °С. Видимость 3 — 7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 3 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «в среду в течение всех суток в Калининграде и области около +10...+13°C, преимущественно облачно и также временами ожидаются небольшие осадки в виде дождя или мороси. Ветер преимущественно западный, в утренние часы начнётся усиление в Калининграде и области со скоростью до 5-10 м/с, в порывах до 12-15 м/с, на побережье и западе области до 10-13 м/с, в порывах до 14-18 м/с».