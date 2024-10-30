Губернатор расширил штат регионального минздрава

В положение регионального министерства здравоохранения внесены изменения, расширяющие штат ведомства. Соответствующее постановление 29 октября было подписано губернатором Алексеем Беспрозванных.



Согласно документу, в структуру минздрава вводится дополнительно должность первого заместителя министра, который в случае отсутствия руководителя будет исполнять его обязанности. Что касается самого министра здравоохранения, то его назначение должно быть согласовано с федеральным министерством.



Напомним, ранее в штате минздрава области было предусмотрено четыре заместителя министра. Глава ведомства назначался губернатором, согласование кандидатуры с федеральным Минздравом не требовалось.