Горвласти решили оштрафовать перевозчиков за нарушение расписания в октябре

По итогам работы за октябрь власти Калининграда намерены оштрафовать калининградских перевозчиков за нарушение расписания движения транспорта. Об этом сообщила городская администрация в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Жители пожаловались губернатору на долгое ожидание автобусов в Южном микрорайоне. Администрация Калининграда ответила, что «транспортное сообщение микрорайона обеспечено маршрутами № 28, № 12, № 92 «ул. Левитана — ул. Сеченова (мкр. А. Космодемьянского). При проверке за период с 20 по 22 октября зафиксированы случаи нарушения графиков движения. Увеличение интервала движения автобусов происходило из-за их сходов с линии без уважительной причины, по технической неисправности и неполного выпуска».

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В администрации также напомнили, что в случаях нарушения расписаний движения транспорта, неподобающего поведения водителя или опасного вождения можно сообщить об этом в Центр организации движения и пассажирских перевозок по многоканальному телефону:6:00 до 23:00. «Центр наделён полномочиями проводить проверки, фиксировать нарушения в реестре, в соответствии с договорами штрафовать перевозчиков», — добавили горвласти.