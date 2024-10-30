Синоптики предупредили жителей Калининградской области о надвигающемся шторме

Синоптики предупредили жителей Калининградской области о надвигающемся шторме
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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На Калининградскую область надвигается циклон «Мартина», который принесёт штормовой ветер и высокие волны. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Уже завтра после обеда начнётся ощутимое усиление юго-западного ветра с порывами до 16-20 м/с на побережье, западе и севере области к вечеру. Пятница полностью пройдёт под влиянием зоны высокого барического градиента при прохождении глубокого циклона по северу Балтики. Сейчас прогнозы относительно стабильны: западный ветер усилится в порывах до 15-20 м/с в Калининграде и области и до 17-23 м/с (местами возможно до 23-25 м/с) на побережье, западе и севере региона», — говорится в сообщении.

Постепенное ослабление ветра ожидается в первой половине суток субботы, однако как минимум до утренних часов порывы северо-западного ветра могут достигать 17-20 м/с (особенно на северном побережье). Далее очередное усиление ветра при прохождении циклона к северу нас ожидает в воскресенье (порывы до 16-20 м/с преимущественно на побережье).

Основное ветровое воздействие ожидается в пятницу (на протяжении всех суток), вследствие чего вероятно падение деревьев, веток и различных конструкций. Вероятность пиковых ветровых значений в порывах (23-25 м/с) наиболее высока на северном побережье (по линии Зеленоградск — Куршская коса).

Высота волн в море у побережья в пятницу составит до 4-4,5 метров. Длительное штормовое воздействие западных ветров приведёт к повышению уровня воды в заливах и реках, не исключены подтопления низменностей в прибрежной зоне.

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