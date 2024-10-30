В Советске с 1 января вводят туристический налог

В Советске с 1 января 2025 года вводят туристический налог. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации городского округа.

Решение окружного Совета депутатов также предполагает увеличение налоговой ставки на 1% каждый год вплоть до 2029-го. В 2025 году налоговая ставка составит 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4% и в 2029-м — 5%.

В документе уточняется, что стоимость услуг по временному проживанию не будет включаться в налоговую базу для многодетных, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей. Кроме того, от уплаты налога освобождаются лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия и ликвидации аварий ядерных установок, а также «получившие или перенёсшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок».

Ранее о введении с 1 января туристического налога сообщили власти Светлогорска, Зеленоградска и Калининграда. Ставка в этих городах также составит 1% от стоимости проживания в отеле или гостинице. С 2025 и до 2029 года она будет увеличиваться на 1% ежегодно.