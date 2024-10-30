«Госуслуги» просят россиян сменить почтовый ящик gmail.com

Портал госуслуг начал отправлять пользователям уведомления с просьбой сменить адрес электронной почты с доменом @gmail.com, указанный в профиле, на любой другой. Об этом сообщает РИА Новости.



«Вы используете для доступа к „Госуслугам“ почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета», — говорится в уведомлении на портале. В качестве альтернативы предлагается сервис @xmail.ru от VK, который уже интегрировали с «Госуслугами».



Такая просьба связана с недавним решением компании Google ограничить использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. «Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — указывается в сообщении портала.