Погода в Калининграде 31 октября

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Погода в Калининграде 31 октября

В четверг, 31 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, в Калининграде максимальная температура воздуха днём +12°С, ночью столбик термометра опустится до +10°С. Ветер западный, шесть метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует на побережье днём около +11°C, ночью столбик термометра опустится до +10°C. На востоке области днем ожидается +13°C, ночью +6°C. 

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре ожидается пасмурная погода. Максимальная температура воздуха днём +10,7°С, ночью — до +12,4°С. Влажность — 90%.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «в четверг на промежуточном гребне антициклона погода должна быть относительно спокойной: осадки прекратятся, температура все так же около +10°C, вероятно, будет преобладать облачность»

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду. Днём небольшой дождь. Ветер ночью западный, северо-западный 8–13 м/с, днём юго-западный 10–15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°С, днём +10…+14°С. Видимость 3-7 км.

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