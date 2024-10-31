Горсовет Калининграда утвердил введение туристического налога

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В Калининграде с 1 января 2025 года начнут взимать туристический налог. Соответствующее решение было принято 30 октября на заседании горсовета Калининграда, сообщает пресс-служба.

Согласно документу, налоговые ставки будут постепенно расти на 1% каждый год вплоть до 2029 года. Так, в 2025 году ставка налога составит 1%, а в 2029 году достигнет 5% от налоговой базы.

Ранее решения о введении туристического налога приняли в Светлогорске, Зеленоградске и Советске. Ставка в этих городах также составит 1% от стоимости проживания в отеле или гостинице. С 2025 и до 2029 года она будет увеличиваться на 1% ежегодно. Налог будут уплачивать физические и юридические лица, которым оказывают услуги временного проживания.

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