«Ведомости»: в России увеличивается спрос на молодых учёных

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В России продолжает расти спрос на молодые научные кадры. Об этом пишет издание «Ведомости».

В первом полугодии 2024 года количество вакансий на позиции исследователей и лаборантов превысило количество резюме на 29%. Об этом говорят данные HH.ru, предоставленные «Ведомостям». В 9 из 10 вакансий требуемый опыт работы не превышает шести лет.

По данным Росстата, количество учёных в стране продолжает сокращаться. Среднесписочная численность научных сотрудников в госорганизациях в январе — июне 2023 г. составила 70 876 человек, тогда как в том же периоде текущего года числилось 66 620 ученых. Негативные факторы, влияющих на эту тенденцию, — зарплаты ученых не растут, а престиж профессии в последние годы падал. Если в 2018 г. зарплата научного сотрудника в 2,3 раза превышала среднюю по стране, то в 2024 г. в годовом исчислении разница уменьшилась до 1,8 раза.


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