Книжный союз назвал самые читающие регионы России

Республика Башкортостан удостоена звания «Литературный флагман России» X Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Как сообщает пресс-служба мероприятия, конкурс проводится Российским книжным союзом при поддержке Минцифры России, в нём участвуют все регионы России.



Лауреатами юбилейного конкурса стали Московская, Белгородская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Новосибирской области присвоен статус «Территория книги и чтения».

«Каждый субъект РФ представил наиболее яркие начинания в сфере поддержки чтения и литературы: от масштабных фестивалей и конкурсов до виртуальных выставок и благотворительных акций», — сообщает пресс-служба. При выборе победителя также учитывались региональные инициативы по сохранению литературных традиций и представленная в анкетах статистика по книжной отрасли и читательской инфраструктуре.